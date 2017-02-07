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Куяте вернулся в расположение брестского «Динамо»

08.02.2017 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Идрисса Куяте вернулся в расположение брестского «Динамо», которое в данный момент проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

Напомним, форвард находился на просмотре в ряде клубов чемпионата Казахстана.

Отметим, 25-летний ивуариец пополнил состав брестчан минувшим летом, подписав контракт на один год. Во второй половине сезона-2016 на его счету 13 матчей, в которых он забил пять мячей и отдал одну голевую передачу.

 
 
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Нападающий Идрисса Куяте вернулся в расположение брестского «Динамо», которое в данный момент проводит учебно-тренировочные сборы в Турции.

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