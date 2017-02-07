Защитник «Могилева» Егор Иванов рассказал об условиях в клубе.

– Проблем в клубе много?

– В сравнении с командами верхней шестерки — небо и земля. Не всегда хватает экипировки, клюшек...

– Питание есть?

– Нет. Только суточные выделяют. На выезде сами должны найти, где покушать перед и после матчей. Дома еще полегче. Например, я могу с родителями питаться. Но как быть 30-летним хоккеистам с двумя детьми, которым дают только общежитие, – не представляю.

– Зарплаты минимальные?

– Ха, мини-минимальные.

– Говорят, другие клубы имеют на тебя виды...

– Варианты действительно есть. После возвращения из сборной буду думать. Там еще останется несколько дней до закрытия трансферного окна, – сказал Иванов.