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Егор Иванов: «Зарплаты в «Могилеве»? Мини-минимальные»

08.02.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Могилева» Егор Иванов рассказал об условиях в клубе.

– Проблем в клубе много?

– В сравнении с командами верхней шестерки — небо и земля. Не всегда хватает экипировки, клюшек...

– Питание есть?

– Нет. Только суточные выделяют. На выезде сами должны найти, где покушать перед и после матчей. Дома еще полегче. Например, я могу с родителями питаться. Но как быть 30-летним хоккеистам с двумя детьми, которым дают только общежитие, – не представляю.

– Зарплаты минимальные?

– Ха, мини-минимальные.

– Говорят, другие клубы имеют на тебя виды...

– Варианты действительно есть. После возвращения из сборной буду думать. Там еще останется несколько дней до закрытия трансферного окна, – сказал Иванов.

 
Теги: Могилев
 
 
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Защитник «Могилева» Егор Иванов рассказал об условиях в клубе.

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