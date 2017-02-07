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Егор Иванов: «Зарплаты в «Могилеве»? Мини-минимальные»
08.02.2017 08:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник «Могилева» Егор Иванов рассказал об условиях в клубе.
– Проблем в клубе много?
– В сравнении с командами верхней шестерки — небо и земля. Не всегда хватает экипировки, клюшек...
– Питание есть?
– Нет. Только суточные выделяют. На выезде сами должны найти, где покушать перед и после матчей. Дома еще полегче. Например, я могу с родителями питаться. Но как быть 30-летним хоккеистам с двумя детьми, которым дают только общежитие, – не представляю.
– Зарплаты минимальные?
– Ха, мини-минимальные.
– Говорят, другие клубы имеют на тебя виды...
– Варианты действительно есть. После возвращения из сборной буду думать. Там еще останется несколько дней до закрытия трансферного окна, – сказал Иванов.
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Защитник «Могилева» Егор Иванов рассказал об условиях в клубе.
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