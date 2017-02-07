МИНСК, 8 фев — Sputnik. Хоккейный клуб "Динамо-Минск" одержал победу в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги над подмосковным "Витязем" со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 0:1, 0:0, 1:0).

Накануне на "Минск-Арене" столичный клуб провел первый матч последней домашней серии "регулярки" в нынешнем сезоне. В составе победителей шайбы забросили Александр Кулаков (10-я минута), Роб Клинкхаммер (20), Илья Шинкевич (39), решающий буллит в активе Аарона Палушая. Авторами голов у гостей стали Миро Аалтонен (26), Алексей Копейкин (32) и Роман Хорак (41).

После вчерашней победы над "Витязем" минчане набрали сто очков в нынешнем сезоне. После 57 матчей они занимают шестое место в Западной конференции. К слову, это второй раз в истории, когда "зубры" достигают отметки в 100 баллов. В прошлый раз это было в сезоне-2014/15.

"Я думаю, матч выдался интересным для всех любителей хоккея. Мы здорово отыграли первый период. Во втором периоде мы действовали недисциплинированно и позволили сопернику вернуться в игру. Они здорово воспользовались игрой в неравных составах. Дисциплина — это то, над чем мы будем работать. В концовке сезона главный ингредиент всех побед — дисциплина. В третьем периоде игра снова была равной и напряженной. Несколько раз мы играли в большинстве, но в заключительном периоде мы не так здорово играли в большинстве", — прокомментировал исход поединка главный тренер минчан Крэйг Вудкрофт. Слова специалиста приводит пресс-служба "Динамо".

Наставник отметил, что его подопечные не так много бросали по воротам, как хотелось бы. "У нас были моменты и в основное время и в овертайме, но их реализовать мы не смогли. Это хоккей, такое случается. Нам были нужны эти очки — и мы их заслужили. Победы в этой лиге даются нелегко. Здорово, что сегодня мы смогли победить", — сказал он.

Говоря о 100 очках в сезоне, Вудкрофт подчеркнул, что у него не было никаких ориентиров касательно того, на каком месте "бело-синие" завершат "регулярку". "Сезон еще не закончен. В конце концов, у команды сейчас получается хороший сезон. Мы хотим его закончить как можно позже. Я просто хотел, чтобы мы попали в плей-офф и получили шанс сражаться за Кубок Гагарина", — заключил Вудкрофт.

Очередной матч домашней серии на финише регулярного сезона КХЛ минское "Динамо" проведет 14 февраля против тольяттинской "Лады".