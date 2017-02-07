Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о принципах формирования команды.

«Секрет не открою. Как правило, опытные футболисты если заключают долгосрочные контракты, то на достаточно больших условиях. У «Минска» не было такой возможности, заключать контракты с опытными игроками и платить большие зарплаты.

Опытного футболиста продать очень тяжело. Мало клубов интересуются теми, кому под 30. Всех интересуют молодые и перспективные ребята. Такие у нас на долгосрочных контрактах.

В конце прошлого сезона договорились с Георгием Кондратьевым, что мы разрешаем ему взять шесть опытных футболистов. Если так можно выразиться, «хребет» команды. Все остальные будут воспитанниками «Минска». Может, в ту шестерку попадут легионеры, может белорусы с опытом. Вокруг них будет строиться новая, молодая команда. Кондратьев с этим согласился, сказал, что это правильный путь», – сказал Шлойдо.