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Игорь Шлойдо: «Договорились с Кондратьевым, что мы разрешаем ему взять шесть опытных футболистов»

08.02.2017 09:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о принципах формирования команды.

«Секрет не открою. Как правило, опытные футболисты если заключают долгосрочные контракты, то на достаточно больших условиях. У «Минска» не было такой возможности, заключать контракты с опытными игроками и платить большие зарплаты.

Опытного футболиста продать очень тяжело. Мало клубов интересуются теми, кому под 30. Всех интересуют молодые и перспективные ребята. Такие у нас на долгосрочных контрактах.

В конце прошлого сезона договорились с Георгием Кондратьевым, что мы разрешаем ему взять шесть опытных футболистов. Если так можно выразиться, «хребет» команды. Все остальные будут воспитанниками «Минска». Может, в ту шестерку попадут легионеры, может белорусы с опытом. Вокруг них будет строиться новая, молодая команда. Кондратьев с этим согласился, сказал, что это правильный путь», – сказал Шлойдо.

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральный директор «Минска» Игорь Шлойдо рассказал о принципах формирования команды.

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