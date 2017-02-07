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«Крумкачы» поучаствуют в съемках художественного фильма о спорте
08.02.2017 09:36 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Крумкачы» анонсировали свое участие в крупном проекте по созданию полнометражного фильма западного формата, предназначенного для кинопроката на территории Беларуси, стран СНГ и Европы.
Предварительно, съемки фильма начнутся летом 2017 года.
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«Крумкачы» анонсировали свое участие в крупном проекте по созданию полнометражного фильма западного формата, предназначенного для кинопроката на территории...
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