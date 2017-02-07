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«Минск» планирует вернуть Човича и Макарова

08.02.2017 09:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Минск» планирует вернуть Неманью Човича и Сергея Макарова. Об этом рассказал главный тренер команды Георгий Кондратьев.

– Кого видите в числе обозначенных трех-четырех потенциальных новобранцев?

– Это точно будут иностранцы, в Беларуси искать нам уже некого. Скорее всего, вернем Човича. Неманья искал клуб в Сербии, но, наверное, вернется к нам. Он уже прилетал в Минск, однако вынужден был вернуться на родину — к сожалению, у него умер дедушка.

Может быть, вернем и Макарова, который отлично проявил себя в прошлом сезоне. Судя по всему, он не нужен московскому «Локомотиву». По крайней мере в основной команде. А вернуться в «Минск» и сам Сергей не против.

Кроме того, продолжается просмотр эстонца Мошникова и болгарина Велева. Они сыграют с «Днепром», потом, наверное, со «Слуцком», там и решим, что с ними делать, – сказал Кондратьев.

Статистику Човича в минувшем сезоне смотрите здесь, Макаров – здесь.

 
Теги: Минск
 
 
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«Минск» планирует вернуть Неманью Човича и Сергея Макарова.

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