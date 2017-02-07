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Кураньи опроверг информацию о своем переходе в "Динамо-Брест"
08.02.2017 10:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Немецкий нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию СМИ о своем переходе в футбольный клуб "Динамо-Брест", сообщает Sputnik.
Во вторник белорусские СМИ сообщили, что
"Я не прохожу просмотр и не перейду в брестское "Динамо", — написал Кураньи на своей странице в
Форвард подчеркнул, что информация появляющаяся в СМИ неверна. "Приятно, что вы обсуждаете меня. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите", — добавил 34-летний футболист.
Последним клубом нападающего был "Хоффенхайм-1899", за который он выступал в минувшем сезоне-2015/16. За него он провел 14 матчей и не забил ни одного мяча. Летом прошлого года он покинул "Хоффенхайм".
Кураньи выступал за сборную Германии, провел в ее составе 52 матча и забил 19 голов. Кроме того, вместе с бундестим он стал серебряным призером чемпионата Европы 2008 года. В послужном списке форварда также значатся московское "Динамо", "Шальке" и "Штутгарт".
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футболист обратился к СМИ с просьбой не сообщать недостоверную информацию, а перед тем, как что-то писать спрашивать у него.
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