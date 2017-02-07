﻿ Кураньи опроверг информацию о своем переходе в "Динамо-Брест". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Кураньи опроверг информацию о своем переходе в "Динамо-Брест"

08.02.2017 10:13 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Немецкий нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию СМИ о своем переходе в футбольный клуб "Динамо-Брест", сообщает Sputnik.

Кураньи опроверг информацию о своем переходе в "Динамо-Брест"
© YouTube/Dynamo Brest
Видеофакт: Кевин Кураньи тренируется с брестским "Динамо"

Во вторник белорусские СМИ сообщили, что Кураньи, находящийся в настоящее время в статусе свободного агента, может перейти в брестское "Динамо". Позже клуб выложил в сеть видео тренировки футболиста вместе с другими "динамовцами" на сборе в Турции.

"Я не прохожу просмотр и не перейду в брестское "Динамо", — написал Кураньи на своей странице в Facebook.

Форвард подчеркнул, что информация появляющаяся в СМИ неверна. "Приятно, что вы обсуждаете меня. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите", — добавил 34-летний футболист.

Последним клубом нападающего был "Хоффенхайм-1899", за который он выступал в минувшем сезоне-2015/16. За него он провел 14 матчей и не забил ни одного мяча. Летом прошлого года он покинул "Хоффенхайм".

Кураньи выступал за сборную Германии, провел в ее составе 52 матча и забил 19 голов. Кроме того, вместе с бундестим он стал серебряным призером чемпионата Европы 2008 года. В послужном списке форварда также значатся московское "Динамо", "Шальке" и "Штутгарт". 

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
футболист обратился к СМИ с просьбой не сообщать недостоверную информацию, а перед тем, как что-то писать спрашивать у него.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Ольга Хижинкова: «Комментарий Кураньи обусловлен тем, что болельщики забегают вперед касаемо его перехода в «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика