МИНСК, 8 фев — Sputnik. Немецкий нападающий Кевин Кураньи опроверг информацию СМИ о своем переходе в футбольный клуб "Динамо-Брест", сообщает Sputnik.

Во вторник белорусские СМИ сообщили, что Кураньи, находящийся в настоящее время в статусе свободного агента, может перейти в брестское "Динамо" . Позже клуб выложил в сеть видео тренировки футболиста вместе с другими "динамовцами" на сборе в Турции.

"Я не прохожу просмотр и не перейду в брестское "Динамо", — написал Кураньи на своей странице в Facebook .

Форвард подчеркнул, что информация появляющаяся в СМИ неверна. "Приятно, что вы обсуждаете меня. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите", — добавил 34-летний футболист.

Последним клубом нападающего был "Хоффенхайм-1899", за который он выступал в минувшем сезоне-2015/16. За него он провел 14 матчей и не забил ни одного мяча. Летом прошлого года он покинул "Хоффенхайм".

Кураньи выступал за сборную Германии, провел в ее составе 52 матча и забил 19 голов. Кроме того, вместе с бундестим он стал серебряным призером чемпионата Европы 2008 года. В послужном списке форварда также значатся московское "Динамо", "Шальке" и "Штутгарт".