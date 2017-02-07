Пресс-атташе «Динамо-Брест» Ольга Хижинкова объяснила позицию клуба относительно новостей о Кевине Кураньи.

«Кураньи, действительно находится с «Динамо-Брест» на предсезонном сборе в Турции. На официальном сайте ничего не говорилось о подписании контракта с игроком, только о том, что он тренируется с командой. Комментарий Кураньи обусловлен тем, что болельщики забегают вперед касаемо его перехода в брестское «Динамо». Пока говорить о подписании контракта рано», – сказала Хижинкова.

Кевин Кураньи: «Я не перейду в брестское «Динамо»