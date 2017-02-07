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Сергей Ковальчук: «Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила»

08.02.2017 10:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал новость о возможном приходе в команду Кевина Кураньи.

«Что касается Кевина Кураньи, то мне непонятен весь этот шум, ведь мы были предельно точны в своих формулировках. На официальном сайте была информация, что он тренируется с «Динамо-Брест». Не подписывает контракт, не проходит просмотр, а именно тренируется. Ни больше, ни меньше.

Спрашивать нужно с тех, кто раздул весь костер. С «Трибуны» и требуйте объяснений насчет того, что они там нафантазировали. Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила. Отсюда и возникла вся эта неразбериха.

И тренерскому штабу, и футболистам было очень приятно, когда к нам приехал Кевин. Для многих это стало большой неожиданностью. Мы ему очень благодарны за это. Конечно, хотелось бы, чтобы он нам помог и все срослось, но, к сожалению, не все от нас зависит. Мы рады просто тому, что он с нами», – сказал Ковальчук.

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Спортивный директор брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал новость о возможном приходе в команду Кевина Кураньи.

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