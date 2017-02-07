﻿ Товарищеские матчи. «Ислочь» принимает «Смолевичи-СТИ», «Шахтер» – «Карпаты» и другие матчи. 21.by
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Товарищеские матчи. «Ислочь» принимает «Смолевичи-СТИ», «Шахтер» – «Карпаты» и другие матчи

08.02.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.

Товарищеские матчи

Видзев Польша – Городея

8 февраля, 11.00

Ислочь – Смолевичи-СТИ

8 февраля, 15.00

Минск – Днепр Могилев

8 февраля, 16.30

Шахтер Солигорск – Карпаты Украина

8 февраля,

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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