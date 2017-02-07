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Товарищеские матчи. «Ислочь» принимает «Смолевичи-СТИ», «Шахтер» – «Карпаты» и другие матчи
08.02.2017 10:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
Товарищеские матчи
Видзев Польша – Городея
8 февраля, 11.00
Ислочь – Смолевичи-СТИ
8 февраля, 15.00
Минск – Днепр Могилев
8 февраля, 16.30
Шахтер Солигорск – Карпаты Украина
8 февраля,
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Белорусские клубы продолжают подготовку к новому сезону.
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