﻿ Экс-нападающий сборной Германии по футболу Кевин Кураньи опроверг свой переход в "Динамо-Брест". 21.by
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Экс-нападающий сборной Германии по футболу Кевин Кураньи опроверг свой переход в "Динамо-Брест"

08.02.2017 10:15 — Новости Спорта | БелаПАН  
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Минск, 8 февраля. Экс-нападающий сборной Германии по футболу Кевин Кураньи в социальной сети Facebook опроверг свой переход в брестское "Динамо", слухи о котором появились в белорусских СМИ в последние дни.

"Дорогие информационные издания. Приятно, что вы обсуждаете меня. Но появляющаяся информация — неверна. Пожалуйста, прежде чем писать о чем-то, спросите. Я не прохожу просмотр и не перейду в брестское "Динамо", — написал 34-летний Кураньи.

Наиболее успешный этап карьеры Кураньи пришелся на 2001—2010 годы, которые он провел в немецкой бундеслиге — в "Штутгарте" и "Шальке 04". В составе первого клуба он в 99 матчах забил 40 мячей, в составе второго — в 162 играх отличился 71 раз. Кураньи является обладателем серебряных медалей чемпионата Европы 2008 года в составе сборной Германии, с которой в 2005 году также выиграл бронзу Кубка конфедераций.

Ранее сообщалось, что Кураньи находится в расположении брестского "Динамо", которое проводит сбор в Турции.
Александр Ванкович, БелаПАН.
 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 8 февраля. Экс-нападающий сборной Германии по футболу Кевин Кураньи в социальной сети Facebook опроверг свой переход в брестское "Динамо", слухи о котором...

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