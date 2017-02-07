﻿ Сегодня в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU об антидопинговых правилах. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сегодня в Хохфильцене пройдет внеочередной конгресс IBU об антидопинговых правилах

08.02.2017 10:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Сегодня в австрийском Хохфильцене, накануне старта чемпионата мира, пройдет внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

Заседание будет посвящено изменению антидопинговых правил, за ужесточение которых выступило большинство спортсменов и тренеров.

В составе конгресса 58 членов, обладающих правом голоса, – по одному от каждой федерации, входящей в IBU.

Накануне президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что новые антидопинговые правила, если они будут приняты, вступят в силу в следующем сезоне.

Чемпионат мира начнется 9 февраля со смешанной эстафеты.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в австрийском Хохфильцене, накануне старта чемпионата мира, пройдет внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Георгий Кондратьев: «Все хорошие белорусы в минском и брестском «Динамо», «Шахтере» и БАТЭ. Остается одно – брать легионеров»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика