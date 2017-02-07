Сегодня в австрийском Хохфильцене, накануне старта чемпионата мира, пройдет внеочередной конгресс Международного союза биатлонистов (IBU).

Заседание будет посвящено изменению антидопинговых правил, за ужесточение которых выступило большинство спортсменов и тренеров.

В составе конгресса 58 членов, обладающих правом голоса, – по одному от каждой федерации, входящей в IBU.

Накануне президент IBU Андерс Бессеберг заявил, что новые антидопинговые правила, если они будут приняты, вступят в силу в следующем сезоне.

Чемпионат мира начнется 9 февраля со смешанной эстафеты.