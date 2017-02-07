|
Георгий Кондратьев: «Все хорошие белорусы в минском и брестском «Динамо», «Шахтере» и БАТЭ. Остается одно – брать легионеров»
08.02.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев объяснил, почему клуб ищет опытных легионеров.
– Основной упор сейчас делается на легионеров при поиске новых футболистов?
– Вы же видите, белорусов нет. Все хорошие белорусы в минском и брестском «Динамо», «Шахтере» и БАТЭ. Перебрали в уме всех белорусских футболистов. Нет таких, кто бы мог прийти и усилить «Минск». Они не сильнее нашей молодежи. Остается одно – брать легионеров, – заявил Кондратьев.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Георгий Кондратьев: «Все хорошие белорусы в минском и брестском «Динамо», «Шахтере» и БАТЭ. Остается одно – брать легионеров»
Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев объяснил, почему клуб ищет опытных легионеров.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии