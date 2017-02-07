﻿ Георгий Кондратьев: «Все хорошие белорусы в минском и брестском «Динамо», «Шахтере» и БАТЭ. Остается одно – брать легионеров». 21.by
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Георгий Кондратьев: «Все хорошие белорусы в минском и брестском «Динамо», «Шахтере» и БАТЭ. Остается одно – брать легионеров»

08.02.2017 10:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев объяснил, почему клуб ищет опытных легионеров.

– Основной упор сейчас делается на легионеров при поиске новых футболистов?

– Вы же видите, белорусов нет. Все хорошие белорусы в минском и брестском «Динамо», «Шахтере» и БАТЭ. Перебрали в уме всех белорусских футболистов. Нет таких, кто бы мог прийти и усилить «Минск». Они не сильнее нашей молодежи. Остается одно – брать легионеров, – заявил Кондратьев.

 
Теги: Минск
 
 
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Главный тренер «Минска» Георгий Кондратьев объяснил, почему клуб ищет опытных легионеров.

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