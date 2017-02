Шайба нападающего «Юности» Александра Когалева признана лучшей в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по мнению болельщиков.

Отметим, что форвард поразил ворота «Векше».

Напомним, «Юность» вышла в 1/16 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила «Фрелунде», которая в итоге одержала победу в турнире.