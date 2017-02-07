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Шайба нападающего «Юности» Когалева признана лучшей в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов
08.02.2017 10:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Шайба нападающего «Юности» Александра Когалева признана лучшей в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по мнению болельщиков.
Отметим, что форвард поразил ворота «Векше».
Напомним, «Юность» вышла в 1/16 финала Лиги чемпионов, где по сумме двух встреч уступила «Фрелунде», которая в итоге одержала победу в турнире.
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Шайба нападающего «Юности» Александра Когалева признана лучшей в минувшем розыгрыше Лиги чемпионов по мнению болельщиков.
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