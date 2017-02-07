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Минское «Динамо» сменило гостиницу на турецком сборе из-за массового отравления игроков
08.02.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минское «Динамо» сменило гостиницу на турецком сборе.
Это связанно с тем, что многие игроки страдают от пищевого отравления, сообщает страница болельщиков «Динамо» ВКонтакте.
«Как стало известно администрации группы, минское «Динамо» меняет место дислокации и гостиницу, на первом турецком сборе. Это связанно с тем, что многие игроки отравились. О степени отправления и количестве пострадавших игроков на данный момент не известно», – говорится в сообщении.
Напомним, ранее информацию об отравлении среди игроков
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Минское «Динамо» сменило гостиницу на турецком сборе.
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