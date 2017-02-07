﻿ Александр Лукашенко: «Муравьев говорил «20 миллионов вложу, федерацию возглавлю». Я ему так сказал: «Не сделаешь – сядешь в тюрьму!». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Александр Лукашенко: «Муравьев говорил «20 миллионов вложу, федерацию возглавлю». Я ему так сказал: «Не сделаешь – сядешь в тюрьму!»

08.02.2017 11:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в тюрьме оказался бывший председатель белорусской федерации велоспорта, инвестор «Мотовело» Александр Муравьев.

«Там же на уровне президента вопрос решался. Он же ко мне приполз... Я ему обеспечил все: от крыши до поддержки самой реальной. А он начал жульничать. Пообещал 20 млн. вложить, создать прекраснейшее предприятие... А что такое велосипед для народа? Я из этого исходил. «20 миллионов вложу, федерацию возглавлю, я это сделаю».

Хорошо, но имей в виду – ответишь. Я ему так сказал: «Не сделаешь – сядешь в тюрьму!» Он засмеялся: «Что вы, Александр Григорьевич!». Что он начал делать? Он туда якобы вложил – через какие-то фирмочки, посредников. И так далее... Начал крутить-мутить... Думал, никто не узнает мол, я австриец – поэтому мне тут все возможно. И ничего тут Лукашенко... Боится, чтоб инвестиции не ушли – ничего с ним не сделает.

Ну в конце концов мы смотрели-смотрели за этим предприятием... И он же пришел к председателю горисполкома с предложением продать эти земли, потому что неперспективно развитие велосипедного производства. К Ладутько... Ладутько ко мне и начинает его поддерживать. И когда все рухнуло – я Ладутько туда отправил генеральным директором. Вот то, что вы не знаете. Вот так это было по-человечески. Я не был сторонником, чтоб его там посадили.

Я ему напомнил, что ему говорили: «Если только у тебя обнаружат нарушения закона и мошенничество – я тебя защищать не буду». И он сел. Все было просто. Ты влез на уровень президента, ты обещал -выполняй. Где-то не получилось – не ври. Это же президент, у нас же диктатура, авторитаризм и так далее... Так ты же бойся этой диктатуры!» – сказал Лукашенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в тюрьме оказался бывший председатель белорусской федерации велоспорта, инвестор «Мотовело» Александр...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Минское «Динамо» сменило гостиницу на турецком сборе из-за массового отравления игроков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика