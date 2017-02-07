Президент Беларуси Александр Лукашенко объяснил, почему в тюрьме оказался бывший председатель белорусской федерации велоспорта, инвестор «Мотовело» Александр Муравьев.

«Там же на уровне президента вопрос решался. Он же ко мне приполз... Я ему обеспечил все: от крыши до поддержки самой реальной. А он начал жульничать. Пообещал 20 млн. вложить, создать прекраснейшее предприятие... А что такое велосипед для народа? Я из этого исходил. «20 миллионов вложу, федерацию возглавлю, я это сделаю».

Хорошо, но имей в виду – ответишь. Я ему так сказал: «Не сделаешь – сядешь в тюрьму!» Он засмеялся: «Что вы, Александр Григорьевич!». Что он начал делать? Он туда якобы вложил – через какие-то фирмочки, посредников. И так далее... Начал крутить-мутить... Думал, никто не узнает мол, я австриец – поэтому мне тут все возможно. И ничего тут Лукашенко... Боится, чтоб инвестиции не ушли – ничего с ним не сделает.

Ну в конце концов мы смотрели-смотрели за этим предприятием... И он же пришел к председателю горисполкома с предложением продать эти земли, потому что неперспективно развитие велосипедного производства. К Ладутько... Ладутько ко мне и начинает его поддерживать. И когда все рухнуло – я Ладутько туда отправил генеральным директором. Вот то, что вы не знаете. Вот так это было по-человечески. Я не был сторонником, чтоб его там посадили.

Я ему напомнил, что ему говорили: «Если только у тебя обнаружат нарушения закона и мошенничество – я тебя защищать не буду». И он сел. Все было просто. Ты влез на уровень президента, ты обещал -выполняй. Где-то не получилось – не ври. Это же президент, у нас же диктатура, авторитаризм и так далее... Так ты же бойся этой диктатуры!» – сказал Лукашенко.