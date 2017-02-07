Минск, 8 февраля. Между Белорусской федерацией футбола и Федерацией футбола Новой Зеландии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча, сообщила пресс-служба БФФ.

Поединок состоится 12 июня в Беларуси. Точное время и место станут известны позже.

В официальных и товарищеских играх соперники ранее не встречались.

Сборная Новой Зеландии в квалификации к чемпионату мира-2018 лидирует в своей подгруппе и является фаворитом на попадание в плей-офф от Океании. Команда занимает 109-ю строку в рейтинге ФИФА.

Белорусская сборная на данный момент занимает 74-е место в рейтинге ФИФА.

В квалификации к чемпионату мира-2018 сборная Беларуси в своей группе занимает предпоследнее место, набрав в четырех матчах 2 очка, и практически лишилась шансов на попадание на турнир. Такие результаты стали причиной расторжения контракта с главным тренером Александром Хацкевичем в конце 2016 года. Ведутся поиски нового наставника.



В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбольная сборная Беларуси впервые сыграет против Новой Зеландии Минск, 8 февраля. Между Белорусской федерацией футбола и Федерацией футбола Новой Зеландии достигнута договоренность о проведении товарищеского матча, сообщила...

Александр Ванкович, БелаПАН.