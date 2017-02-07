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БАТЭ и минское «Динамо» встретятся в 9-м и 24-м турах чемпионата Беларуси-2017
08.02.2017 12:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу сезона 2017 года среди команд высшей лиги.
Матчи с участием действующего чемпиона борисовского БАТЭ и минского «Динамо» состоятся в рамках 9-го и 24-го тура, которые пройдут 19-22 мая и 29 сентября – 1 октября соответственно.
Напомним, первый тур чемпионата страны пройдет 1-2 апреля, а заключительный состоится 26 ноября. 11 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси. Также в чемпионате предусмотрена пауза с 3 по 29 июля, во время которой пройдут матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси.
В ближайшее время на Tribuna.com появится полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси.
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Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу сезона 2017 года среди команд высшей лиги.
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