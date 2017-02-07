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Матчи «Ислочи», «Минска» и «Крумкачоў» будут разнесены на разные дни из-за того, что клубы будут играть на одном стадионе
08.02.2017 12:33 — Новости Спорта | Tribuna.com
Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2017 по футболу среди команд высшей лиги.
Представители АБФФ сообщили, что матчи «Ислочи», «Минска» и «Крумкачоў» будут разнесены на разные дни из-за того, что клубы будут проводить свои домашние матчи на одном стадионе.
Ходатайства о переносе матчей на разные дни поступило как от клубов, так и от правоохранительных органов, которые аргументировал это целями контроля организации и безопасного проведения матчей.
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Матчи «Ислочи», «Минска» и «Крумкачоў» будут разнесены на разные дни из-за того, что клубы будут играть на одном стадионе
Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2017 по футболу среди команд высшей лиги.
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