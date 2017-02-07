Сегодня состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси-2017 по футболу среди команд высшей лиги.

Представители АБФФ сообщили, что матчи «Ислочи», «Минска» и «Крумкачоў» будут разнесены на разные дни из-за того, что клубы будут проводить свои домашние матчи на одном стадионе.

Ходатайства о переносе матчей на разные дни поступило как от клубов, так и от правоохранительных органов, которые аргументировал это целями контроля организации и безопасного проведения матчей.