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В первом туре чемпионата Беларуси-2017 «Гомель» сыграет с БАТЭ и другие пары
08.02.2017 12:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу сезона 2017 года среди команд высшей лиги.
1-й тур, 1-2 апреля
Витебск – Крумкачы
Днепр – Динамо Минск
Нафтан – Слуцк
Торпедо-БелАЗ – Ислочь
Неман – Славия
Городея – Шахтер
Гомель – БАТЭ
Минск – Динамо Брест
30-й тур, 26 ноября
Крумкачы – Минск
Гомель – Динамо Брест
Городея – БАТЭ
Неман – Шахтер
Торпедо-БелАЗ – Славия
Нафтан – Ислочь
Днепр – Слуцк
Витебск – Динамо Минск
Напомним, все матчи высшей лиги пройдут в промежутке с 1 апреля по 26 ноября 2017 года. 11 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси. Также в чемпионате предусмотрена пауза с 3 по 29 июля, во время которой пройдут матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси.
В ближайшее время на Tribuna.com появится полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси.
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Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу сезона 2017 года среди команд высшей лиги.
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