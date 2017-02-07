Состоялась жеребьевка чемпионата Беларуси по футболу сезона 2017 года среди команд высшей лиги.

1-й тур, 1-2 апреля

Витебск – Крумкачы

Днепр – Динамо Минск

Нафтан – Слуцк

Торпедо-БелАЗ – Ислочь

Неман – Славия

Городея – Шахтер

Гомель – БАТЭ

Минск – Динамо Брест

30-й тур, 26 ноября

Крумкачы – Минск

Гомель – Динамо Брест

Городея – БАТЭ

Неман – Шахтер

Торпедо-БелАЗ – Славия

Нафтан – Ислочь

Днепр – Слуцк

Витебск – Динамо Минск

Напомним, все матчи высшей лиги пройдут в промежутке с 1 апреля по 26 ноября 2017 года. 11 марта состоится матч за Суперкубок Беларуси. Также в чемпионате предусмотрена пауза с 3 по 29 июля, во время которой пройдут матчи 1/16 и 1/8 Кубка Беларуси.

В ближайшее время на Tribuna.com появится полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси.