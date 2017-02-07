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Offside.by: Бородюк может возглавить сборную Беларуси

08.02.2017 12:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Российский тренер Александр Бородюк является одним из основных претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

Представители наставника уже провели переговоры с АБФФ, сообщает Offside.by.

Напомним, тренерскую карьеру Бородюк начал в 2001 году в «Крыльях Советов». На протяжении 11 лет (с 2002 по 2012) он входил в тренерский штаб сборной России, запомнившись ролью помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвокаата. В 2014 году впервые за долгое время вывел московское «Торпедо» в Премьер-лигу, однако решил не оставаться в клубе. Последним тренерским местом работы Бородюка был казахстанский «Кайрат» в 2016 году, однако продолжительным сотрудничество не вышло – через месяц после начала сезона специалист расторг контракт с клубом.

Добавим, ранее в качестве кандидатов на пост тренера белорусской сборной назывались Николай Писарев, Леонид Кучук, Олег Кононов, Анатолий Байдачный, Валерий Карпин.

 

 
 
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Российский тренер Александр Бородюк является одним из основных претендентов на пост главного тренера сборной Беларуси.

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