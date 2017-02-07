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Лишь два клуба высшей лиги из 16 объявили билетные программы на сезон-2017

08.02.2017 13:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как сообщает источник, билетные программы на предстоящий сезон чемпионата Беларуси по футболу до конца января представили лишь два из шестнадцати участников высшей лиги.

В конце декабря ушедшего года о своей билетной программе объявил БАТЭ.

В январе текущего года информация о стоимости билетов и абонементов на предстоящий сезон появилась на сайте «Торпедо-БелАЗ». Сезонные квитки стоят 40 руб. Взрослые билеты на отдельные матчи вне зависимости от места предлагаются по 4 руб., детские — по 1 руб.

Также отмечается, что «Крумкачы» билетную программу пока не опубликовали, однако в конце 2016 года успели разыграть абонемент на домашние матчи сезона-2017.

«Остальные клубы высшей лиги пока спят, и это, увы, традиция: в предыдущих сезонах некоторые начинали продавать абонементы менее чем за месяц до старта чемпионата, намеченного на апрель. Зарубежные же клубы нередко начинают продавать абонементы со скидкой еще по ходу предыдущего сезона, пока потенциальный покупатель в тонусе.

За подобными примерами не нужно далеко ходить. В последние годы наше хоккейное «Динамо» начинает продавать сезонные квитки еще до окончания Кубка Гагарина,» – говорится в материале источника за подписью Антона Рогача.

В 2015 году белорусские клубы заработали на продаже билетов лишь 2% от выручки

 
 
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Как сообщает источник, билетные программы на предстоящий сезон чемпионата Беларуси по футболу до конца января представили лишь два из шестнадцати участников...

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