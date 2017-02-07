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Камерунцы Муссинги и Нгуесси на просмотре в «Крумкачах»

08.02.2017 13:39 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Два камерунских футболиста прибыли на просмотр в «Крумкачы» и провели первую тренировку с командой.

Ими являются защитник Бикеле Муссинги и Идрисс Нгуесси. Оба ранее без успеха проходили просмотр в минском «Динамо».

Отметим, что Идрисс Нгуесси в ночь с 19 на 20 января был госпитализирован с диагнозом малярия. Однако по заверению руководителя клуба Дениса Шунто, футболист на данный момент полностью здоров.

 
 
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Два камерунских футболиста прибыли на просмотр в «Крумкачы» и провели первую тренировку с командой.

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