Два камерунских футболиста прибыли на просмотр в «Крумкачы» и провели первую тренировку с командой.

Ими являются защитник Бикеле Муссинги и Идрисс Нгуесси. Оба ранее без успеха проходили просмотр в минском «Динамо».

Отметим, что Идрисс Нгуесси в ночь с 19 на 20 января был госпитализирован с диагнозом малярия. Однако по заверению руководителя клуба Дениса Шунто, футболист на данный момент полностью здоров.