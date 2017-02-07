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Николай Ходасевич: «Логичным бы выглядел матч-открытие нашего чемпионата страны»

08.02.2017 13:36 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил календарь чемпионата Беларуси-2017.

«Видел цифровой календарь с очень хорошей идеей разнести матчи каждого тура высшей лиги максимально широко – от пятницы до понедельника. Конечно, когда будет получаться. Больше игровых дней – больше внимания к каждой отдельной встрече болельщиков.

У меня предложение по первому туру. В европейских чемпионатах есть матч-открытие, в котором участие принимает действующий чемпион. На топ-турнирах есть поединок-открытие с высоким рейтингом просмотра – первыми гордо играют хозяева.

Логичным бы выглядел матч-открытие и нашего чемпионата страны. На день раньше других, в пятницу 31 марта, вечером при искусственном освещении с надлежащим торжественным пафосом на поле вышли бы «Гомель» и БАТЭ. «Беларусь 5» наверняка эту встречу показал бы в прямом эфире. Стартовали бы в праздничной обстановке. Не масстартом, а с качественной запевкой. Как вам?», – сказал Ходасевич.

Полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси-2017

 
Теги: Гомель
 
 
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«Видел цифровой календарь с очень хорошей идеей разнести матчи каждого тура высшей лиги максимально широко – от пятницы до понедельника.

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