Белорусский журналист Николай Ходасевич оценил календарь чемпионата Беларуси-2017.

«Видел цифровой календарь с очень хорошей идеей разнести матчи каждого тура высшей лиги максимально широко – от пятницы до понедельника. Конечно, когда будет получаться. Больше игровых дней – больше внимания к каждой отдельной встрече болельщиков.

У меня предложение по первому туру. В европейских чемпионатах есть матч-открытие, в котором участие принимает действующий чемпион. На топ-турнирах есть поединок-открытие с высоким рейтингом просмотра – первыми гордо играют хозяева.

Логичным бы выглядел матч-открытие и нашего чемпионата страны. На день раньше других, в пятницу 31 марта, вечером при искусственном освещении с надлежащим торжественным пафосом на поле вышли бы «Гомель» и БАТЭ. «Беларусь 5» наверняка эту встречу показал бы в прямом эфире. Стартовали бы в праздничной обстановке. Не масстартом, а с качественной запевкой. Как вам?», – сказал Ходасевич.

Полный календарь высшей лиги чемпионата Беларуси-2017