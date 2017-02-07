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Юревич, Белявский, Родненок и Радьков вошли в тренерский штаб «Звезды-БГУ»
08.02.2017 13:47 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусские специалисты Анатолий Юревич, Владимир Белявский, Павел Родненок и Артем Радьков вошли в тренерский штаб «Звезды-БГУ».
Главным тренером «Звезды» стал Белявский, которому помогает Юревич. Тренеры продолжительное время работают вместе. До 2014 года специалисты возглавляли казахстанский «Атырау». Кроме Белявского и Юревича в тренерский штаб первой команды «Звезды» входят Владимир Остриков и Павел Кудряшов.
Радьков работает с юношеской командой 1999 г.р., а Родненок — с 2000 г.р.
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Белорусские специалисты Анатолий Юревич, Владимир Белявский, Павел Родненок и Артем Радьков вошли в тренерский штаб «Звезды-БГУ».
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