Белорусские специалисты Анатолий Юревич, Владимир Белявский, Павел Родненок и Артем Радьков вошли в тренерский штаб «Звезды-БГУ».

Главным тренером «Звезды» стал Белявский, которому помогает Юревич. Тренеры продолжительное время работают вместе. До 2014 года специалисты возглавляли казахстанский «Атырау». Кроме Белявского и Юревича в тренерский штаб первой команды «Звезды» входят Владимир Остриков и Павел Кудряшов.

Радьков работает с юношеской командой 1999 г.р., а Родненок — с 2000 г.р.