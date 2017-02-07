Защитник минского «Динамо» Кристиан Хенкель поделился впечатлениями о домашней победе над «Витязем» (4:3 Б).

- Вы сегодня вели 2:0, но не смогли удержать преимущество и выиграть в основное время. С чем это связано?

– Удаления подвели, это уже какой-то бич у нас. Часто удаляемся, уже и обсуждаем это в команде, но надо исправляться, работать над этим. Надеюсь, в дальнейших играх все будет нормально.

- Сегодня удалось прервать завидную восьмиматчевую победную серию «Витязя», учитывали, что команда на хорошем ходу?

– Знали, конечно, что у «Витязя» такая серия, нам говорили об этом, но мы как-то не концентрировались на этом, не забивали голову, сколько у них побед. Просто вышли сегодня играть на победу и добились своего.

- Выход команды в плей-офф снял некоторое напряжение?

– Врать не буду, да, выход в нокаут-раунд снял напряжение, все горели желанием попасть в плей-офф, и требования от нас были такие, все этого ждали – и болельщики, и руководство. Не допускали и мысли, что можем не попасть в Кубок Гагарина.

- «Торпедо», «Локомотив», московское «Динамо» – кого бы предпочли в первом раунде?

– Оригинальным не буду: без разницы с кем играть (смеется). Это КХЛ, все соперники серьезные, нет смысла выбирать, с любым будет борьба.

- Но по опыту матчей в «регулярке» с кем может все же было поудобнее играть?

– Не знаю, это надо статистику смотреть. А так я не смотрю в турнирную таблицу, и мне без разницы, против кого играть в плей-офф – все соперники серьезные, чего выбирать-то? Бороться будем с любым соперником, – сказал Хенкель.