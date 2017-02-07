﻿ Минское «Динамо» сыграет с грузинским «Локомотивом», «Крыльями Советов», «Брабрандом», «Гелиосом» и «Фреденсборгом» на втором сборе. 21.by
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Минское «Динамо» сыграет с грузинским «Локомотивом», «Крыльями Советов», «Брабрандом», «Гелиосом» и «Фреденсборгом» на втором сборе

08.02.2017 14:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен предварительный план проведения второго учебно-тренировочного сбора минского «Динамо», который пройдет в турецком Белеке с 20-го февраля по 6-е марта. Подопечным Сергея Боровского предстоит пять контрольных спаррингов.

23 февраля запланировано два матча: против грузинского «Локомотива» (Д1, четвертое место в «белой» группе в прошлом сезоне) и против самарских «Крыльев Советов» (Д1, 12-е место в первом круге РФПЛ).

1 марта запланирован матч против датского «Брабранда» (Д3, первое место в группе 3).

5 марта запланировано два матча: против украинского «Гелиоса» (Д2, четвертое место в первой половине чемпионата 2016/2017) и против датского «Фреденсборга» (Д3, шестое место в группе 1).

Минское «Динамо» сыграет с грузинским «Локомотивом», «Крыльями Советов», «Брабрандом», «Гелиосом» и «Фреденсборгом» на втором сборе

 
 
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Стал известен предварительный план проведения второго учебно-тренировочного сбора минского «Динамо», который пройдет в турецком Белеке с 20-го февраля по 6-е марта.

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