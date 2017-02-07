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Лучший игрок матча с "Витязем": надеюсь, нам удастся подняться выше

08.02.2017 15:42 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс, признанный болельщиками лучшим игроком матча против подмосковного "Витязя", выразил надежду, что "зубрам" удастся занять более высокое место в таблице Западной конференции КХЛ, сообщили Sputnik в пресс-службе столичной дружины.

Лучший игрок матча с "Витязем": надеюсь, нам удастся подняться выше
© Фото: ХК "Динамо-Минск"
Минское "Динамо" победило "Витязь" и набрало 100 очков в КХЛ

Накануне на "Минск-Арене" подопечные Крэйга Вудкрофта праздновали успех над "Витязем" — 4:3. Победитель определился в серии послематчевых буллитов.

По итогам поединка на сайте "Динамо-Минск" традиционно был проведен опрос болельщиков, кого они считают лучшим игроком матча. "Вратарь снова признается болельщиками лучшим в матче, набирая больше 50% голосов. За Бена проголосовали 55,5% участников опроса!" — рассказали в клубе.

"Здорово, что мы смогли получить дополнительный балл и укрепиться на шестом месте в конференции. Надеюсь, нам удастся подняться еще выше и в первом раунде плей-офф получить преимущество домашней площадки", — прокомментировал итог встречи Скривенс.

Вратарь "зубров" заметил, что для этого необходимо "стечение определенных обстоятельств, которые не зависят от нас". "Нам же необходимо подготовиться к трем заключительным матчам "регулярки", — заключил Скривенс.

Победа над "Витязем" помогла достичь минскому "Динамо" отметки в сто очков в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Следующую игру "зубры" проведут 14 февраля на домашней арене против "Лады" (Тольятти).

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Голкипер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Бен Скривенс, признанный болельщиками лучшим игроком матча против подмосковного "Витязя", выразил...

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