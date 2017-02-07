Агент Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву, с какой целью его подопечный тренируется с брестским «Динамо» в Турции.

«Кевин сейчас в Турции с другом – и он тренируется с бретским «Динамо», чтобы поддержать форму перед Кубком легенд, который пройдет на следующей неделе в Москве. Это все. Неправда, что он тренируется, потому что хочет подписать контракт. Кстати, я не думаю, что футболист такого класса должен доказывать на тренировках, что он заслуживает контракт. Кевин благодарен. что у него есть возможность поддержать форму с «Динамо», – сказал Кнаппенбергер.

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