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Агент Кураньи: «Неправда, что Кевин тренируется с брестким «Динамо», потому что хочет подписать контракт. Он поддерживает форму»

08.02.2017 16:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Агент Кевина Кураньи Юрген Кнаппенбергер рассказал корреспонденту «Прессбола» Сергею Николаеву, с какой целью его подопечный тренируется с брестским «Динамо» в Турции.

«Кевин сейчас в Турции с другом – и он тренируется с бретским «Динамо», чтобы поддержать форму перед Кубком легенд, который пройдет на следующей неделе в Москве. Это все. Неправда, что он тренируется, потому что хочет подписать контракт. Кстати, я не думаю, что футболист такого класса должен доказывать на тренировках, что он заслуживает контракт. Кевин благодарен. что у него есть возможность поддержать форму с «Динамо», – сказал Кнаппенбергер.

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Теги: Брест
 
 
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