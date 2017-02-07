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Из бюджета Минска будет выделено 78 млн долларов на реконструкцию стадиона «Динамо»

08.02.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В этом году власти Минска продолжат реконструкцию стадиона «Динамо».

На эти цели из городского бюджета выделят 150 млн рублей (около 78 млн. долларов – прим. Tribuna.com).

Работы на объекте планируется завершить в 2018 году. После реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.

В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.

Ранее сообщалось о том, что общая стоимость реконструкции стадиона «Динамо» составит 200 млн долларов.

Напомним, изначально планировалось, что стадион после реконструкции будет футбольным. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что стадион «Динамо» будет с легкоатлетическим комплексом с беговыми дорожками.

Руководитель строительства стадиона «Динамо»: «Работы ведутся согласно графику, есть небольшие заминки с поставкой металлоконструкций»

Владимир Бережков: «На мой взгляд, превращение стадиона «Динамо» в легкоатлетический комплекс — это ошибка»

 
Теги: Минск
 
 
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В этом году власти Минска продолжат реконструкцию стадиона «Динамо».

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