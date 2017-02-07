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Из бюджета Минска будет выделено 78 млн долларов на реконструкцию стадиона «Динамо»
08.02.2017 16:43 — Новости Спорта | Tribuna.com
В этом году власти Минска продолжат реконструкцию стадиона «Динамо».
На эти цели из городского бюджета выделят 150 млн рублей (около 78 млн. долларов – прим. Tribuna.com).
Работы на объекте планируется завершить в 2018 году. После реконструкции стадион должен стать многофункциональным. Там разместятся бизнес-центры, спортивные и продовольственные магазины, тренажерные залы, ресторан, множество кафе.
В 2019 году на «Динамо» пройдут церемонии открытия и закрытия вторых Европейских игр.
Ранее сообщалось о том, что общая стоимость реконструкции стадиона «Динамо»
Напомним, изначально планировалось, что стадион после реконструкции будет футбольным. Позже президент Беларуси Александр Лукашенко
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В этом году власти Минска продолжат реконструкцию стадиона «Динамо».
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