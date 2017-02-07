МИНСК, 8 фев — Sputnik. Экс-первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова получила wild card (специальное приглашение) для участия в турнире в Мадриде, сообщает пресс-служба Mutua Madrid Open в среду.



© REUTERS Jason Reed Винус Уильямс: Шарапова была великой звездой WTA

В июне прошлого года Шарапова была дисквалифицирована ITF на два года из-за запрещенного WADA мельдония. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил срок дисквалификации, позволив россиянке выступать на турнирах с 26 апреля 2017 года. Первый матч после дисквалификации Шарапова проведет 26 апреля на турнире в Штутгарте .

"Шарапова попросила приглашение, чтобы сыграть на турнире, и после рассмотрения мы решили предоставить его ей. Мария является одним из лучших игроков за последние 15 лет, а также победительницей нашего турнира", — заявил директор турнира Маноло Сантана.

По его словам, на мадридских кортах Шарапова всегда демонстрирует хороший теннис. "И я уверен, что она вернется мотивированной и будет стремиться преуспеть в своих первых турнирах", — добавил он.

Mutua Madrid Open проводится с 2009 года, Шарапова выигрывала его в 2014 году. В 2017 году турнир пройдет с 5 по 14 мая. Его призовой фонд составляет 5,5 миллиона долларов.