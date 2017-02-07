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Ольга Хижинкова: «Стремимся к тому, чтобы удовлетворить запросы Кураньи. Очень надеемся, что он примет наше предложение»

08.02.2017 17:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.

«Действительно, мы ведем переговоры с Кураньи о подписании контракта. Он прибыл на тренировочный сбор команды в Турцию. Если мы придем к общему знаменателю, и его все устроит, то мы с удовольствием подпишем соглашение. Детали предложенного договора мы пока держим в секрете.

Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить запросы игрока. На данный момент он находится без клуба, поэтому речь идет сейчас о том, завершать ли ему карьеру, поддерживать форму до открытия летнего трансферного окна или найти себе команду. Очень надеемся, что он примет наше предложение», – сказала Хижинкова.

Отметим, что сегодня агент Кураньи сообщил, что речь о переходе форварда в «Динамо» не идет.

Сергей Ковальчук: «Пресса сама придумала кричащие заголовки для своих материалов о Кураньи и сама же в них поверила»

Кевин Кураньи: «Я не перейду в брестское «Динамо»

 
 
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Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.

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