Пресс-секретарь брестского «Динамо» Ольга Хижинкова сообщила, что клуб сделал предложение немецкому нападающему Кевину Кураньи.

«Действительно, мы ведем переговоры с Кураньи о подписании контракта. Он прибыл на тренировочный сбор команды в Турцию. Если мы придем к общему знаменателю, и его все устроит, то мы с удовольствием подпишем соглашение. Детали предложенного договора мы пока держим в секрете.

Мы стремимся к тому, чтобы удовлетворить запросы игрока. На данный момент он находится без клуба, поэтому речь идет сейчас о том, завершать ли ему карьеру, поддерживать форму до открытия летнего трансферного окна или найти себе команду. Очень надеемся, что он примет наше предложение», – сказала Хижинкова.

Отметим, что сегодня агент Кураньи сообщил , что речь о переходе форварда в «Динамо» не идет.

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