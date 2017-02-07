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Президент «Атлетико Мадрид»: ««Гризманн и «МЮ»? Это маленькая команда»
08.02.2017 14:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Президент «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо в одном из интервью на вопрос журналиста о возможной потере Антуана Гризманна, ответил, что не верит в переход Гризманна в Манчестер Юнайтед, назвав клуб «маленьким».
«Гризманн и «МЮ»? Это маленькая команда. Я верю в контракты, которые подписывают люди. Это касается и Симеоне, и Гризманна.
Когда-то я назвал Агуэро глупцом, но это не так. Серхио – один из лучших игроков в истории футбола, а я просто назвал глупым его решение уйти из «Атлетико». Это отличный футболист и хороший друг, желаю ему только удачи», – сказал Сересо.
Контракт Гризманна с «Атлетико» рассчитан до лета 2021 года.
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Президент «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо в одном из интервью на вопрос журналиста о возможной потере Антуана Гризманна, ответил, что не верит в переход Гризманна...
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