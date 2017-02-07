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Чемпионат Франции. «Нанси» в гостях у «Лиона» и другие матчи

08.02.2017 17:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 24-м туре чемпионата Франции «Монпелье» примет «Монако», «ПСЖ» – «Лилль», «Лион» сыграет с «Нанси» Сергея Черника, «Ницца» – с «Сент-Этьеном», а «Марсель» встретится с «Генгамом».

Чемпионат Франции

24-й тур

Лион – Нанси
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика

 

Анжер – Ренн
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «стад Жан-Буин»
превью матча онлайн статистика
Бастия – Нант
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «Стад Арман Сезари»
превью матча онлайн статистика
Ницца – Сент-Этьен
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «Стад де Нис»
превью матча онлайн статистика
Метц – Дижон
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «Сен-Симфорьен»
превью матча онлайн статистика
Лорьян – Тулуза
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «Стад дю Мустуа»
превью матча онлайн статистика
Марсель – Генгам
Дата проведения
8 февраля, 23.00, «Велодром»
превью матча онлайн статистика

 

Монпелье – Монако 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
7 февраля, 21.00, «Моссон»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 16 Глик, 0:2 – 20 Мбаппе, 1:2 – 47 Илтон.
МонпельеЖурдран, Мукиеле, Илтон, Покорны, Руссийон, Силла, Иконе (Камара, 62), Скири, Долли (Ласн, 81), Мбенза (Мунье, 25), Будебуз.
МонакоСубашич, Сидибе (Туре, 57), Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва (Фалькао, 81), Моутинью, Бакайоко, Лемар, Жермен (Фабиньо, 49), Мбаппе.
Предупреждения:
Силла (15), Менди (72), Жемерсон (82).
Удаление:
Жемерсон (88).
Кан – Бордо 0:4 (0:2, 0:2)
Дата проведения
7 февраля, 21.00, «Мишель д′Орнано»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Ролан, 0:2 – 22 Камано, 0:3 – 63 Камано, 0:4 – 90 Плашил.
КанВеркутр, Леборнь, Да Сильва, Яхья, Адеоти (Себ, 64), Бесса, Карамо (Роделен, 57), Делаплас (Макенго, 46), Фере, Базиль, Сантини.
БордоКаррассо, Гайич, Йованович, Паллуа, Сабали (Пелленар, 82), Плашил, Тулалан, Санкаре (Арамбарри, 85), Малком, Ролан (Лаборд, 75), Камано.
Предупреждения:
Сабали (10), Адеоти (51).
ПСЖ – Лилль 2:1 (0:0, 2:1)
Дата проведения
7 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 70 Кавани, 1:1 – 86 де Превиль, 2:1 – 90 Лукас Моура.
ПСЖАреоля, Орье, Тиаго Силва, Кимпембе, Максвелл, Мотта, Матюиди, Ди Мария, Бен-Арфа (Рабьо, 61), Дракслер (Лукас Моура, 65), Кавани.
ЛилльЭньема, Сумаоро, Баша, Бериа (Биссума, 82), Коршья, Амаду, Шека, Пальмьери, Бензия (де Превиль, 54), Эль-Гази, Кишна (Ботеак, 71).
Предупреждения:
Бензия (30), Кимпембе (60), Коршья (83), Эньема (90).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

Таблица лиги 1

Статистика лиги 1

 
 
Ссылка на источник 12
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В 24-м туре чемпионата Франции «Монпелье» примет «Монако», «ПСЖ» – «Лилль», «Лион» сыграет с «Нанси» Сергея Черника, «Ницца» – с «Сент-Этьеном», а «Марсель»...

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