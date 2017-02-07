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Чемпионат Франции. «Нанси» в гостях у «Лиона» и другие матчи
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В 24-м туре чемпионата Франции «Монпелье» примет «Монако», «ПСЖ» – «Лилль», «Лион» сыграет с «Нанси» Сергея Черника, «Ницца» – с «Сент-Этьеном», а «Марсель» встретится с «Генгамом».
Чемпионат Франции
24-й тур
- Дата проведения
-
7 февраля, 21.00, «Моссон»
- Голы:
-
0:1 –
16 Глик,
0:2 –
20 Мбаппе,
1:2 –
47 Илтон.
Монпелье –
Журдран, Мукиеле, Илтон, Покорны, Руссийон, Силла, Иконе (Камара, 62), Скири, Долли (Ласн, 81), Мбенза (Мунье, 25), Будебуз.
Монако –
Субашич, Сидибе (Туре, 57), Глик, Жемерсон, Менди, Бернарду Силва (Фалькао, 81), Моутинью, Бакайоко, Лемар, Жермен (Фабиньо, 49), Мбаппе.
- Предупреждения:
-
Силла
(15), Менди
(72), Жемерсон
(82).
- Удаление:
-
Жемерсон
(88).
- Дата проведения
-
7 февраля, 21.00, «Мишель д′Орнано»
- Голы:
-
0:1 –
11 Ролан,
0:2 –
22 Камано,
0:3 –
63 Камано,
0:4 –
90 Плашил.
Кан –
Веркутр, Леборнь, Да Сильва, Яхья, Адеоти (Себ, 64), Бесса, Карамо (Роделен, 57), Делаплас (Макенго, 46), Фере, Базиль, Сантини.
Бордо –
Каррассо, Гайич, Йованович, Паллуа, Сабали (Пелленар, 82), Плашил, Тулалан, Санкаре (Арамбарри, 85), Малком, Ролан (Лаборд, 75), Камано.
- Предупреждения:
-
Сабали
(10), Адеоти
(51).
- Дата проведения
-
7 февраля, 23.00, «Парк де Пренс»
- Голы:
-
1:0 –
70 Кавани,
1:1 –
86 де Превиль,
2:1 –
90 Лукас Моура.
ПСЖ –
Ареоля, Орье, Тиаго Силва, Кимпембе, Максвелл, Мотта, Матюиди, Ди Мария, Бен-Арфа (Рабьо, 61), Дракслер (Лукас Моура, 65), Кавани.
Лилль –
Эньема, Сумаоро, Баша, Бериа (Биссума, 82), Коршья, Амаду, Шека, Пальмьери, Бензия (де Превиль, 54), Эль-Гази, Кишна (Ботеак, 71).
- Предупреждения:
-
Бензия
(30), Кимпембе
(60), Коршья
(83), Эньема
(90).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Таблица лиги 1
Статистика лиги 1
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В 24-м туре чемпионата Франции «Монпелье» примет «Монако», «ПСЖ» – «Лилль», «Лион» сыграет с «Нанси» Сергея Черника, «Ницца» – с «Сент-Этьеном», а «Марсель»...
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