Сегодня национальная сборная Беларуси по хоккею завершила минский этап подготовки к международному турниру «Кубок Словакии».

Тренерский штаб огласил выездной состав команды.

Вратари: 69.Михаил Карнаухов (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), 31.Александр Осипков («U20», Экстралига).

Защитники: 70.Кирилл Чайка («U20», Экстралига), 4.Павел Воробей, 94.Никита Мицкевич, 26.Никита Устиненко (все – ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига), 13.Роман Достанко (А), 73.Илья Сушко (ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), 21.Егор Иванов (ХК «Могилев», Экстралига).

Нападающие: 10.Андрей Белевич, 95. Александр Когалев 89.Виктор Туркин (А), 81.Максим Парфеевец (все – ХК «Юность-Минск», Экстралига), 15. Артем Демков, 10.Евгений Астанков, 18. Артем Левша (все – ХК «Шахтер-Солигорск», Экстралига), 17. Дмитрий Амброжейчик, 9. Станислав Лопачук (оба – ХК «Динамо-Минск», КХЛ), 19. Павел Боярчук, 28. Михаил Стефанович (К) (оба – ХК «Неман», Экстралига), 86.Егор Шарангович («U20», Экстралига), 11. Руслан Васильчук (ХК «Динамо-Молодечно», Экстралига).

Завтра национальная сборная отправится в словацкий город Нитра, где с 10 по 11 февраля примет участие в «Кубке Словакии». Соперниками белорусов станут сборные Швейцарии и России (олимп.)/Словакии:

10.02.2017 (пятница) – 16.30 – Беларусь – Швейцария

11.02.2016 (суббота) – 16.30 – Беларусь – Россия (олимп.) / 18.00 Беларусь – Словакия