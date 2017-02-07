﻿ Сергей Новиков: «Белорусов выдернули на «Европу», чтобы как-то отчитаться за сезон и обеспечить зарплату». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Сергей Новиков: «Белорусов выдернули на «Европу», чтобы как-то отчитаться за сезон и обеспечить зарплату»

08.02.2017 19:53 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Сергей Новиков накануне стартующего 9 февраля чемпионата мира в Хохфильцене в интервью корреспондентке «Прессбола» Татьяне Лукашевич в том числе рассказал о своих ожиданиях.

«Мои ожидания на этом чемпионате связаны со смешанной эстафетой. Состав собрался хороший. Если Бочарников и Чепелин покажут скорость хотя бы как на последнем этапе, а девушки пробегут в своем стиле, можно смело претендовать на пятерку. У женщин вся надежда, как обычно, на Дашу и Надю.

А у мужчин... Между последним этапом и чемпионатом мира они выступили на «Европе». Насколько понимаю, их выдернули с расчетом на хороший результат, чтобы как-то отчитаться за сезон и обеспечить себе на следующий год зарплату. Для этого надо быть в призах на таких турнирах. Не думаю, что те же Чепелин и Бочарников перенасытились чемпионатом Европы. Если ко всему подходить грамотно, то это не должно сказаться на подготовке к главному турниру. Полезнее стартовать в умеренных количествах, чем просто проводить сбор и бегать только контрольные тренировки. Пара гонок в хорошей конкурентной среде подготовке не повредят», – сказал Новиков.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Сергей Новиков накануне стартующего 9 февраля чемпионата мира в Хохфильцене в интервью корреспондентке «Прессбола»...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Льюис огласил состав сборной Беларуси на «Кубок Словакии»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика