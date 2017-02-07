Серебряный призер Олимпийских игр в Ванкувере Сергей Новиков накануне стартующего 9 февраля чемпионата мира в Хохфильцене в интервью корреспондентке «Прессбола» Татьяне Лукашевич в том числе рассказал о своих ожиданиях.

«Мои ожидания на этом чемпионате связаны со смешанной эстафетой. Состав собрался хороший. Если Бочарников и Чепелин покажут скорость хотя бы как на последнем этапе, а девушки пробегут в своем стиле, можно смело претендовать на пятерку. У женщин вся надежда, как обычно, на Дашу и Надю.

А у мужчин... Между последним этапом и чемпионатом мира они выступили на «Европе». Насколько понимаю, их выдернули с расчетом на хороший результат, чтобы как-то отчитаться за сезон и обеспечить себе на следующий год зарплату. Для этого надо быть в призах на таких турнирах. Не думаю, что те же Чепелин и Бочарников перенасытились чемпионатом Европы. Если ко всему подходить грамотно, то это не должно сказаться на подготовке к главному турниру. Полезнее стартовать в умеренных количествах, чем просто проводить сбор и бегать только контрольные тренировки. Пара гонок в хорошей конкурентной среде подготовке не повредят», – сказал Новиков.