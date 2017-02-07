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«Лион» – «Нанси». Черник выйдет с первых минут

08.02.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы «Лиона» и «Нанси» на матч 24 тура чемпионата Франции.

Белорусский вратарь гостей Сергей Черник выйдет с первых минут.

Лион: Антони Лопеш – Янга-Мбива, Морель, Жалле, Маммана – Гоналон, Тузар, Фекир, Вальбуэна, Корне – Ляказетт.

В запасе остались: Дардер, Депай, Гаспар, Ферри, Ауар, Горжлен, Рыбус.

Нанси: Черник – Дианье, Бадила, Мауасса, Сету – Гиделейе, Диарра, Аит-Беннассер, Кюффо – Дале, Хаджи.

Запасные: Нди Ассембе, Робик, Маркетти, Диа, Кулибали, Манданн, Нгессан.

Матч начнется в 21.00.

Лион – Нанси
Дата проведения
8 февраля, 21.00, «Стад де Лион»
превью матча онлайн статистика
ЛионАнтони Лопеш, Янга-Мбива, Морель, Жалле, Маммана, Гоналон, Тузар, Фекир, Вальбуэна, Корне, Ляказетт.
НансиЧерник, Дианье, Бадила, Мауасса, Сету, Гиделейе, Диарра, Аит-Беннассер, Кюффо, Дале, Хаджи.
 
 
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Стали известны составы «Лиона» и «Нанси» на матч чемпионата Франции.

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