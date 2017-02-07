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«Лион» – «Нанси». Черник выйдет с первых минут
08.02.2017 20:26 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стали известны составы «Лиона» и «Нанси» на матч 24 тура чемпионата Франции.
Белорусский вратарь гостей Сергей Черник выйдет с первых минут.
Лион: Антони Лопеш – Янга-Мбива, Морель, Жалле, Маммана – Гоналон, Тузар, Фекир, Вальбуэна, Корне – Ляказетт.
В запасе остались: Дардер, Депай, Гаспар, Ферри, Ауар, Горжлен, Рыбус.
Нанси: Черник – Дианье, Бадила, Мауасса, Сету – Гиделейе, Диарра, Аит-Беннассер, Кюффо – Дале, Хаджи.
Запасные: Нди Ассембе, Робик, Маркетти, Диа, Кулибали, Манданн, Нгессан.
Матч начнется в 21.00.
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Стали известны составы «Лиона» и «Нанси» на матч чемпионата Франции.
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