﻿ Глава союза биатлонистов Норвегии: «Когда объявили о том, что Россия лишена ЧМ-2021, многие стали аплодировать». 21.by
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Глава союза биатлонистов Норвегии: «Когда объявили о том, что Россия лишена ЧМ-2021, многие стали аплодировать»

08.02.2017 20:47 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Президент союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что решение о лишении России ЧМ-2021 в Тюмени было принято с одобрением на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Когда решение появилось на экране, многие стали аплодировать.

Ничего хорошего в таких проблемах России нет. Мы хотим, чтобы Россия вновь была одобрена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и чтобы там мог состояться чемпионат мира. Но сейчас было ошибкой отдавать им турнир», – сказал Шлоквик.

«Думаю, это было правильное решение. И, думаю, что это хороший жест со стороны исполкома IBU – дать России возможность добровольно отказаться от турнира.

Российская сторона была не согласна с таким решением, но они проводят антидопинговую работу. Они были разочарованы, но они понимали, что если продолжать этот спор, то поставят IBU в затруднительное положение», – отметил экс-глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард.

 
 
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Президент союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что решение о лишении России ЧМ-2021 в Тюмени было принято с одобрением на конгрессе Международного...

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