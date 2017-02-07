Президент союза биатлонистов Норвегии Эрленд Шлоквик сообщил, что решение о лишении России ЧМ-2021 в Тюмени было принято с одобрением на конгрессе Международного союза биатлонистов (IBU).

«Когда решение появилось на экране, многие стали аплодировать.

Ничего хорошего в таких проблемах России нет. Мы хотим, чтобы Россия вновь была одобрена Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и чтобы там мог состояться чемпионат мира. Но сейчас было ошибкой отдавать им турнир», – сказал Шлоквик.

«Думаю, это было правильное решение. И, думаю, что это хороший жест со стороны исполкома IBU – дать России возможность добровольно отказаться от турнира.

Российская сторона была не согласна с таким решением, но они проводят антидопинговую работу. Они были разочарованы, но они понимали, что если продолжать этот спор, то поставят IBU в затруднительное положение», – отметил экс-глава Союза биатлонистов Норвегии Туре Бейгард.