﻿ НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго» и другие матчи. 21.by
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НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго» и другие матчи

08.02.2017 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго».

НБА

Регулярный чемпионат

Филадельфия – Сан-Антонио
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Превью

 

Индиана – Кливленд
Дата проведения
9 февраля, 03.00, «Bankers Life Fieldhouse»
Онлайн матча Превью

 

Бруклин – Вашингтон
Дата проведения
9 февраля, 03.30, «Barclays Center»
Онлайн матча Превью

 

Атланта – Денвер
Дата проведения
9 февраля, 03.30, «Philips Arena»
Онлайн матча Превью

 

Детройт – Лейкерс
Дата проведения
9 февраля, 03.30, «The Palace of Auburn Hills»
Онлайн матча Превью

 

Милуоки – Майами
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «Bradley Center»
Онлайн матча Превью

 

Мемфис – Финикс
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «FedExForum»
Онлайн матча Превью

 

Новый Орлеан – Юта
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «Smoothie King Center»
Онлайн матча Превью

 

Миннесота – Торонто
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «Target Center»
Онлайн матча Превью

 

Нью-Йорк – Клипперс
Дата проведения
9 февраля, 04.00, «Madison Square Garden»
Онлайн матча Превью

 

Голден Стэйт – Чикаго
Дата проведения
9 февраля, 06.30, «Oracle Arena»
Онлайн матча Превью

 

Сакраменто – Бостон
Дата проведения
9 февраля, 06.30, «Golden 1 Center»
Онлайн матча Превью

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское. 

 

 
 
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В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго».

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