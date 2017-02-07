|
НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго» и другие матчи
08.02.2017 19:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго».
НБА
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
НБА. Регулярный чемпионат. «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго» и другие матчи
В среду, 8 февраля, в рамках регулярного чемпионата НБА «Кливленд» сыграет на выезде с «Индианой», «Голден Стэйт» примет «Чикаго».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии