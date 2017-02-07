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Новым маскотом БАТЭ станет Маланка

08.02.2017 21:43 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Новым маскотом БАТЭ станет Маланка, сообщает официальный сайт борисовчан.

Это стало известно по итогам голосования болельщиков, футболистов и тренерского штаба команды.

Напомним, ранее состоялся прием работ на открытый конкурс по определению нового маскота «желто-синих».

«Данное начинание получило серьезный отклик – на клубный адрес пришло около 50 интересных и креативных вариантов.

После предварительного отбора было оставлено семь, которые и предстали на суд жюри, куда вошли болельщики, самые опытные игроки нынешнего состава и весь тренерский штаб. Итак, большинством голосов победу праздновал образ Маланка за авторством давнего и преданного поклонника БАТЭ Сергея Кузьмича – ему достанется денежный приз в 500 рублей.

Молния является элементом логотипа завода БАТЭ, использовалась на форме футбольной команды, выступавшей в первенствах БССР. Отметим, что молнию на своей атрибутике и баннерах изображают наши фанаты, отдавая тем самым дань истории клуба.

Следующий этап – доработка маскота совместно с автором. Презентовать Маланку в окончательном виде планируется на традиционной встрече с болельщиками перед стартом чемпионата-2017.

Обращаем внимание: прежний маскот – Батоша – не уходит на пенсию, а продолжит радовать любителей футбола на «Борисов-Арене».

Наш клуб выражает благодарность всем, кто принял участие в конкурсе, – и подарит каждому игровую майку образца прошлого сезона», – говорится в сообщении пресс-службы БАТЭ.

Новым маскотом БАТЭ станет Маланка

 
 
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Новым маскотом БАТЭ станет Маланка, сообщает официальный сайт борисовчан.

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