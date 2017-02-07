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«Прессбол»: Скрипник по-прежнему в списке кандидатов на пост тренера сборной Беларуси
08.02.2017 22:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-наставник «Вердера» украинец Виктор Скрипник по-прежнему фигурирует в
«По просьбе «Прессбола» с 47-летним тренером связался по телефону один из украинских специалистов. Скрипник попросил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать», – сообщает pressball.by.
По информации издания, в пуле претендентов на должность рулевого сборной Беларуси, помимо Скрипника, продолжают числиться Олег Кононов, Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который, как сообщалось сегодня, является основным кандидатом на пост тренера сборной Беларуси.
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Экс-наставник «Вердера» украинец Виктор Скрипник по-прежнему фигурирует в списке возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.
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