Экс-наставник «Вердера» украинец Виктор Скрипник по-прежнему фигурирует в списке возможных кандидатов на пост главного тренера сборной Беларуси.

«По просьбе «Прессбола» с 47-летним тренером связался по телефону один из украинских специалистов. Скрипник попросил запастись терпением, мотивируя это тем, что не хочет нагнетать обстановку. И заверил, что как только появится официальная информация, будет готов ее прокомментировать», – сообщает pressball.by.

По информации издания, в пуле претендентов на должность рулевого сборной Беларуси, помимо Скрипника, продолжают числиться Олег Кононов, Анатолий Байдачный и Александр Бородюк, который, как сообщалось сегодня, является основным кандидатом на пост тренера сборной Беларуси.

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