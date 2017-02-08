﻿ ЧМ-2016. Смешанная эстафета. Скардино, Кривко, Чепелин и Бочарников выступят за Беларусь. 21.by
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ЧМ-2016. Смешанная эстафета. Скардино, Кривко, Чепелин и Бочарников выступят за Беларусь

08.02.2017 23:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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9 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира состоится смешанная эстафета. 

Дата проведения
9 февраля, 16.45
Онлайн гонки

Чемпионат мира. Хохфильцен, Австрия. Эстафета

Старт-лист

1. Норвегия (Марте Ульсбю, Тириль Экхофф, Йоханнес Бо, Эмиль Хегле Свенсен)
2. Германия (Ванесса Хинц, Лаура Дальмайер, Арнд Пайффер, Симон Шемп)
3. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш)
4. Россия (Ольга Подчуфарова, Татьяна Акимова, Александр Логинов, Антон Шипулин)
5. Франция (Анаис Шевалье, Мари Дорен Абер, Кентен Фильон-Майе, Мартен Фуркад)
6. Швеция (Ханна Оберг, Анна Магнуссон, Йеспер Нелин, Фредрик Линдстрем)
7. Чехия (Ева Пускарчикова, Габриэла Коукалова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж)
10. Украина (Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Сергей Семенов, Дмитрий Пидручный)
14. Беларусь (Надежда Скардино, Ирина Кривко, Владимир Чепелин, Сергей Бочарников)

 
 
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9 февраля в австрийском Хохфильцене в рамках чемпионата мира состоится смешанная эстафета.

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