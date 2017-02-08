﻿ Суперкубок Беларуси может пройти на стадионе ФК «Минск», в случае мороза – в футбольном манеже. 21.by
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Суперкубок Беларуси может пройти на стадионе ФК «Минск», в случае мороза – в футбольном манеже

08.02.2017 23:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Суперкубок Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ 11 марта может принять стадион ФК «Минск».

В случае морозов не исключено, что Суперкубок разыграют в футбольном манеже. Об этом телеканал «Беларусь 5» сообщает со ссылкой на представителей АБФФ.

По прогнозам синоптиков, 11 марта в Минске будет температура около «0».

 
Теги: Минск
 
 
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Суперкубок Беларуси между «Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ 11 марта может принять стадион ФК «Минск».

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