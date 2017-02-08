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ЧМ-2022 по футболу: Катар еженедельно тратит $500 млн на подготовку
08.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 8 фев — Sputnik. Катар каждую неделю тратит по 500 миллионов долларов на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает
© AFP/ FABRICE COFFRINI
Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
"Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты (к ЧМ-2022). Так будет продолжаться в течение следующих трех-четырех лет, чтобы достичь нашей цели — подготовить страну к 2022 году", — заявил министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади.
В общей сложности на подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре будет потрачено 200 миллиардов долларов. В эту сумму включены затраты на строительство стадионов, новых аэропортов, дорог, больниц и других крупных объектов.
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Деньги идут не только на строительство стадионов, но и на инфраструктуру - автодороги, морские порты, больницы и аэропорты.
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