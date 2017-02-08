﻿﻿ ЧМ-2022 по футболу: Катар еженедельно тратит $500 млн на подготовку. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ЧМ-2022 по футболу: Катар еженедельно тратит $500 млн на подготовку

08.02.2017 21:02 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 8 фев — Sputnik. Катар каждую неделю тратит по 500 миллионов долларов на проведение Чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает Guardian.

ЧМ-2022 по футболу: Катар еженедельно тратит 0 млн на подготовку
© AFP/ FABRICE COFFRINI
Болельщики во время ЧМ-2022 в Катаре будут жить в бедуинском лагере

Чемпионат мира по футболу в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

"Мы тратим около 500 миллионов долларов в неделю на капитальные проекты (к ЧМ-2022). Так будет продолжаться в течение следующих трех-четырех лет, чтобы достичь нашей цели — подготовить страну к 2022 году", — заявил министр финансов Катара Али Шариф аль-Эмади.

В общей сложности на подготовку к чемпионату мира 2022 года в Катаре будет потрачено 200 миллиардов долларов. В эту сумму включены затраты на строительство стадионов, новых аэропортов, дорог, больниц и других крупных объектов.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Деньги идут не только на строительство стадионов, но и на инфраструктуру - автодороги, морские порты, больницы и аэропорты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Глава союза биатлонистов Норвегии: «Когда объявили о том, что Россия лишена ЧМ-2021, многие стали аплодировать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

08.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика