МИНСК, 8 фев — Sputnik. Защитник мюнхенской "Баварии" Филипп Лам заявил, что по окончании сезона завершит карьеру футболиста, сообщает официальный сайт клуба .



© AFP/ PATRIK STOLLARZ Легенда "Челси" Фрэнк Лэмпард завершил карьеру

Ранее сообщалось, что 33-летний Лам рассказал журналистам, что планирует полностью отработать контракт с клубом, который истекает летом 2018 года. Однако СМИ сообщали о возможном завершении карьеры на год раньше.

"В конце сезона я завершаю играть в футбол. Я уверен, что до конца сезона я смогу показывать лучшее, на что способен. Но только до конца этого сезона", — заявил Лам.

Футболист также прокомментировал информацию о том, что после завершения карьеры может занять должность спортивного директора мюнхенцев. На данный момент эта позиция вакантна после того, как полгода назад из-за проблем со здоровьем ее оставил Маттиас Заммер.

"Были переговоры по этому поводу, и в итоге я решил, что сейчас не лучший для этого момент", — сказал защитник.

Лам, являющийся воспитанником "Баварии", находится в системе клуба с 1995 года. В составе мюнхенцев он стал семикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка страны, дважды выиграл Суперкубок Германии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок немецкой лиги и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии защитник стал чемпионом мира (2014) и дважды бронзовым призером мировых первенств (2006, 2010), а также завоевал серебро (2008) и бронзу (2012) на чемпионатах Европы.