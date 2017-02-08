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Капитан "Баварии" Филипп Лам в конце сезона завершит карьеру

08.02.2017 20:22 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 8 фев — Sputnik. Защитник мюнхенской "Баварии" Филипп Лам заявил, что по окончании сезона завершит карьеру футболиста, сообщает официальный сайт клуба.

Капитан "Баварии" Филипп Лам в конце сезона завершит карьеру
© AFP/ PATRIK STOLLARZ
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Ранее сообщалось, что 33-летний Лам рассказал журналистам, что планирует полностью отработать контракт с клубом, который истекает летом 2018 года. Однако СМИ сообщали о возможном завершении карьеры на год раньше.

"В конце сезона я завершаю играть в футбол. Я уверен, что до конца сезона я смогу показывать лучшее, на что способен. Но только до конца этого сезона", — заявил Лам.

Футболист также прокомментировал информацию о том, что после завершения карьеры может занять должность спортивного директора мюнхенцев. На данный момент эта позиция вакантна после того, как полгода назад из-за проблем со здоровьем ее оставил Маттиас Заммер.

"Были переговоры по этому поводу, и в итоге я решил, что сейчас не лучший для этого момент", — сказал защитник.  

Лам, являющийся воспитанником "Баварии", находится в системе клуба с 1995 года. В составе мюнхенцев он стал семикратным чемпионом Германии и шестикратным обладателем Кубка страны, дважды выиграл Суперкубок Германии, по разу — Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок немецкой лиги и клубный чемпионат мира. В составе сборной Германии защитник стал чемпионом мира (2014) и дважды бронзовым призером мировых первенств (2006, 2010), а также завоевал серебро (2008) и бронзу (2012) на чемпионатах Европы. 

 
Теги: Минск
 
 
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В общей сложности защитник провел около 500 матчей в составе мюнхенцев и забил 16 мячей.

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