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Сергей Кайко: «Спикеры брестского «Динамо» отработали тему Кураньи не столько в информационном жанре, сколько в развлекательном»

09.02.2017 08:19 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко поделился мнением о нахождении немецкого нападающего Кевина Кураньи в расположении брестского «Динамо».

«Белорусский футбол настолько суровый, что верить нельзя даже официальным заявлениям. Звездный нападающий Кевин Кураньи не перейдет в брестское «Динамо». Более того, и не мог перейти, потому что вся история о вероятном трансфере от начала до конца оказалась выдумкой. Веселой или странной – это уж кому как. Факт лишь в том, что полномочные спикеры брестчан отработали тему не столько в информационном жанре, сколько в развлекательном.

Как можно заметить, известие о прибытии в динамовский лагерь игрока такой величины не осталось незамеченным не только белорусской прессой. В интернете сенсационная новость произвела взрыв, явочным порядком стерла границы и прописалась на порталах зарубежных медиа, в том числе западных. Очевидно, что такая постановка вопроса – про переговоры и перспективы контракта – в конце концов докатилась волной и до самого Кураньи. После вечерней турецкой тренировки, переварив ужин, а заодно и информацию, он отреагировал на ажиотаж вокруг собственной персоны. И сломал сценарий коротким, но ироничным постом в фейсбуке. Это был еще один взрыв.

Вот и вся любовь, завяли помидоры. Какая у нее цена – ломаный грош, золотник или алтын – у каждого здесь свой аршин. Кто-то радуется всплеску интереса к межсезонным футбольным будням – хоть что-то будоражащее посреди зимы. Кто-то возмущается с риторикой обманутого вкладчика – думал, будет трансфер, а это пиар. В практической плоскости не осталось ничего, кроме впечатлений, которые завтра померкнут, а послезавтра забудутся», – считает Кайко.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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Главный редактор газеты «Прессбол» Сергей Кайко поделился мнением о нахождении немецкого нападающего Кевина Кураньи в расположении брестского «Динамо».

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