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От «Дней здоровья» - к большому спорту
09.02.2017 — Новости Спорта | Сельскае жыццё (Круглое)
Средняя школа № 2 г. Круглое, несмотря на то, что она начала работать 16 лет назад, что для таких учреждений образования возраст почти младенческий, имеет уже свои традиции, свои неплохие успехи в учебно-воспитательном процессе. А еще ее воспитанники из года в год радуют педагогов и тренеров высокими спортивными достижениями. В учебном заведении есть хороший спортзал, прекрасный стадион, на котором проводятся не только школьные, но и районные соревнования, международные турниры.
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