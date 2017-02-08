Средняя школа № 2 г. Круглое, несмотря на то, что она начала работать 16 лет назад, что для таких учреждений образования возраст почти младенческий, имеет уже свои традиции, свои неплохие успехи в учебно-воспитательном процессе. А еще ее воспитанники из года в год радуют педагогов и тренеров высокими спортивными достижениями. В учебном заведении есть хороший спортзал, прекрасный стадион, на котором проводятся не только школьные, но и районные соревнования, международные турниры.

Именно из Круглянской СШ № 2 взяла путь в большой спорт мастер спорта международного класса по женской борьбе, призер Чемпионата Европы Ирина Курочкина.

Именно отсюда стартовали к высоким спортивным достижениям 6 мастеров, свыше пятнадцати кандидатов в мастера спорта. И цепочка эта не прерывается. Каждую вторую субботу в СШ № 2 проводится День здоровья – увлекательные спортландии между классами, всешкольные легкоатлетические кроссы, соревнования по лыжным гонкам, теннису. Нет никаких сомнений в том, что отсюда придут в большой спорт новые чемпионы и мастера.

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