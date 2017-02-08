|
Руководство IBU решило отобрать у Тюмени ЧМ по биатлону 2021 года
09.02.2017 08:39 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 фев — Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Тюмень права проведения Чемпионата мира в 2021 году, заявил президент IBU Андерс Бессеберг.
В среду в Австрии прошел внеочередной конгресс IBU. По его итогам исполком IBU предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения Чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира.
"Мог быть нарушен кодекс WADA, когда конгресс отдал Тюмени проведение Чемпионата мира. Это не очень хорошо для биатлона по нескольким причинам. Существует угроза того, что мы можем быть объявлены не соответствующими кодексу WADA, поэтому мы пошли на этот шаг. Мы решили не идти на такой большой риск. Мы подписали и одобрили кодекс WADA, поэтому очевидно, что мы обязаны его соблюдать", — сказал Бессеберг, чьи слова приводит агентство
Ранее президент СБР Александр Кравцов заявил, что решение IBU по чемпионату миру в Тюмени нелегитимно, отметив, что WADA ставит перед IBU ультимативные условия по вопросу проведения соревнований в России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Накануне старта биатлонного ЧМ IBU нанес очередной удар по российскому спорту, прямым текстом поставив ультиматум.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)
Комментарии