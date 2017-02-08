МИНСК, 9 фев — Sputnik. Международный союз биатлонистов (IBU) лишил Тюмень права проведения Чемпионата мира в 2021 году, заявил президент IBU Андерс Бессеберг.

В среду в Австрии прошел внеочередной конгресс IBU. По его итогам исполком IBU предложил Союзу биатлонистов России (СБР) до 24 февраля добровольно отказаться от проведения Чемпионата мира 2021 года в Тюмени, в противном случае организация сама лишит город этого турнира.

"Мог быть нарушен кодекс WADA, когда конгресс отдал Тюмени проведение Чемпионата мира. Это не очень хорошо для биатлона по нескольким причинам. Существует угроза того, что мы можем быть объявлены не соответствующими кодексу WADA, поэтому мы пошли на этот шаг. Мы решили не идти на такой большой риск. Мы подписали и одобрили кодекс WADA, поэтому очевидно, что мы обязаны его соблюдать", — сказал Бессеберг, чьи слова приводит агентство "Р-Спорт" .

Ранее президент СБР Александр Кравцов заявил, что решение IBU по чемпионату миру в Тюмени нелегитимно, отметив, что WADA ставит перед IBU ультимативные условия по вопросу проведения соревнований в России.

Конгресс IBU выбрал Тюмень местом проведения Чемпионата мира-2021 в сентябре 2016 года . После этого WADA направило в IBU запрос с требованием разъяснить причины этого решения в свете рекомендации МОК не проводить соревнования в зимних видах спорта на территории России после доклада Ричарда Макларена о допинге в российском спорте.