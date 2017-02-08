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Надежда Остапчук: «Допинг в Пекине-2008? Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена»
09.02.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук прокомментировала
- Решение о вашей дисквалификации из Международной федерации легкой атлетики не приходило. Ждете чего-то от него?
– Я не знаю, чего я жду. Да и из той переписки, что у меня с ними происходит, у меня сложилось впечатление, что они сами не знают, чего хотят.
- Нет идей, как туринабол и тамоксифен попали в ваш организм? Или вы уверены в том, что «чисты»?
– Не было там ничего. Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена. Более чем уверена, – сказала Остапчук.
Напомним, это третий случай, когда проба Остапчук дала положительный результат. Ранее спортсменка попадалась на допинге на чемпионате мира 2005 года и Олимпиаде-2012.
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Надежда Остапчук: «Допинг в Пекине-2008? Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена»
Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук прокомментировала аннулирование своей бронзовой медали на Олимпиаде-2008.
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