﻿ Надежда Остапчук: «Допинг в Пекине-2008? Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена». 21.by
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Надежда Остапчук: «Допинг в Пекине-2008? Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена»

09.02.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук прокомментировала аннулирование своей бронзовой медали на Олимпиаде-2008.

- Решение о вашей дисквалификации из Международной федерации легкой атлетики не приходило. Ждете чего-то от него?

– Я не знаю, чего я жду. Да и из той переписки, что у меня с ними происходит, у меня сложилось впечатление, что они сами не знают, чего хотят.

- Нет идей, как туринабол и тамоксифен попали в ваш организм? Или вы уверены в том, что «чисты»?

– Не было там ничего. Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена. Более чем уверена, – сказала Остапчук.

Напомним, это третий случай, когда проба Остапчук дала положительный результат. Ранее спортсменка попадалась на допинге на чемпионате мира 2005 года и Олимпиаде-2012.

«У людей не было допинга, а исследования показывали обратное». Что будет с лучшей толкательницей ядра Беларуси?

 
 
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Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук прокомментировала аннулирование своей бронзовой медали на Олимпиаде-2008.

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