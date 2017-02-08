Белорусская толкательница ядра Надежда Остапчук прокомментировала аннулирование своей бронзовой медали на Олимпиаде-2008.

- Решение о вашей дисквалификации из Международной федерации легкой атлетики не приходило. Ждете чего-то от него?

– Я не знаю, чего я жду. Да и из той переписки, что у меня с ними происходит, у меня сложилось впечатление, что они сами не знают, чего хотят.

- Нет идей, как туринабол и тамоксифен попали в ваш организм? Или вы уверены в том, что «чисты»?

– Не было там ничего. Я думаю, что это по-любому ошибка. Не было в моем организме туринабола, и я в этом уверена. Более чем уверена, – сказала Остапчук.

Напомним, это третий случай, когда проба Остапчук дала положительный результат. Ранее спортсменка попадалась на допинге на чемпионате мира 2005 года и Олимпиаде-2012.