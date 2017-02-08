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Лига чемпионов. БГК принимает «Пик»

09.02.2017 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Лига чемпионов

Группа B

БГК имени Мешкова Беларусь – Пик Венгрия

9 февраля, 20.30

Положение команд: Виве – 14 очков (9 матчей), Пик – 13 (9), Вардар – 12 (9), Рейн Некар – 11 (9), БГК им Мешкова – 9 (9), Целе – 5 (9), Загреб – 4 (9), Кристианстад – 4 (9).

 
 
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Лига чемпионов Группа B БГК имени Мешкова Беларусь – Пик Венгрия 9 февраля, 20.30 Положение команд: Виве – 14 очков (9 матчей), Пик – 13 (9), Вардар – 12 (9), Рейн Некар – 11 (9),...

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